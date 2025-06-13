Купянск полностью заминирован — власти предупредили об опасности

Заминировано все — жителей Купянщины призвали к осторожности
Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин предупредил жителей об опасности. По его словам, в Купянске заминировано все, даже обочины.
Об этом Андрей Беседин сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 13 июня.
Опасность на Купянщине
Беседин отметил, что оккупанты очень коварны. Захватчики осуществляют дистанционное минирование, что является одним из способов уничтожения гражданского населения Купянщины.
"Нельзя сходить с асфальта, надо постоянно смотреть под ноги. Купянск — это фронт, и находиться там опасно. Огромное количество территорий заминировано", — подчеркнул руководитель Купянской МВА.
По его словам, в громаде детей обучают противоминной безопасности. Кроме того, объясняют и родителям при получении гуманитарной или иной помощи в Центре поддержки. Люди получают инструкции, как вести себя в опасных условиях.
Беседин отметил, что угроза касается не только Купянщины, но и всей Харьковщины и регионов, граничащих с зоной боевых действий.
Напомним, Беседин рассказал, что линия фронта от границы города Купянск проходит на расстоянии 2,5-3 километра в зависимости от направления.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянске сейчас остаются около 1 600 человек.
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