Купянск полностью заминирован — власти предупредили об опасности

Табличка об опасности мин. Фото: УНИАН

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин предупредил жителей об опасности. По его словам, в Купянске заминировано все, даже обочины.

Об этом Андрей Беседин сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 13 июня.

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Опасность на Купянщине

Беседин отметил, что оккупанты очень коварны. Захватчики осуществляют дистанционное минирование, что является одним из способов уничтожения гражданского населения Купянщины.

"Нельзя сходить с асфальта, надо постоянно смотреть под ноги. Купянск — это фронт, и находиться там опасно. Огромное количество территорий заминировано", — подчеркнул руководитель Купянской МВА.

По его словам, в громаде детей обучают противоминной безопасности. Кроме того, объясняют и родителям при получении гуманитарной или иной помощи в Центре поддержки. Люди получают инструкции, как вести себя в опасных условиях.

Беседин отметил, что угроза касается не только Купянщины, но и всей Харьковщины и регионов, граничащих с зоной боевых действий.

Напомним, Беседин рассказал, что линия фронта от границы города Купянск проходит на расстоянии 2,5-3 километра в зависимости от направления.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянске сейчас остаются около 1 600 человек.