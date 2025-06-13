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Главная Харьков Заминировано все — жителей Купянщины призвали к осторожности

Заминировано все — жителей Купянщины призвали к осторожности

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Дата публикации 13 июня 2025 12:45
Купянск полностью заминирован — власти предупредили об опасности
Табличка об опасности мин. Фото: УНИАН
Ключові моменти Опасность на Купянщине

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин предупредил жителей об опасности. По его словам, в Купянске заминировано все, даже обочины.

Об этом Андрей Беседин сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 13 июня.

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Опасность на Купянщине

Беседин отметил, что оккупанты очень коварны. Захватчики осуществляют дистанционное минирование, что является одним из способов уничтожения гражданского населения Купянщины.

"Нельзя сходить с асфальта, надо постоянно смотреть под ноги. Купянск — это фронт, и находиться там опасно. Огромное количество территорий заминировано", — подчеркнул руководитель Купянской МВА.

По его словам, в громаде детей обучают противоминной безопасности. Кроме того, объясняют и родителям при получении гуманитарной или иной помощи в Центре поддержки. Люди получают инструкции, как вести себя в опасных условиях.

Беседин отметил, что угроза касается не только Купянщины, но и всей Харьковщины и регионов, граничащих с зоной боевых действий.

Напомним, Беседин рассказал, что линия фронта от границы города Купянск проходит на расстоянии 2,5-3 километра в зависимости от направления.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянске сейчас остаются около 1 600 человек.

война Харьковская область оккупанты Купянск мины опасность
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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