Купʼянськ повністю замінований — влада попередила про небезпеку

Табличка про небезпеку мін. Фото: УНІАН

Керівник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін попередив мешканців про небезпеку. За його словами, у Купʼянську заміновано все, навіть узбіччя.

Про це Андрій Беседін сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 13 червня.

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Беседін зауважив, що окупанти дуже підступні. Загарбники здійснюють дистанційне мінування, що є одним зі способів знищення цивільного населення Купʼянщини.

"Не можна сходити з асфальту, треба постійно дивитися під ноги. Куп’янськ — це фронт, і перебувати там небезпечно. Величезна кількість територій замінована", — наголосив керівник Купʼянської МВА.

За його словами, у громаді дітей навчають протимінної безпеки. Крім того, пояснюють і батькам під час отримання гуманітарної чи іншої допомоги у Центрі підтримки. Люди отримують інструкції, як поводитися в небезпечних умовах.

Беседін наголосив, що загроза стосується не лише Купʼянщини, але й усієї Харківщини та регіонів, що межують із зоною бойових дій.

Нагадаємо, Беседін розповів, що лінія фронту від межі міста Куп'янськ проходить на відстані 2,5-3 кілометри залежно від напрямку.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Купʼянську наразі залишаються близько 1 600 людей.