Терехов заявил, что россияне обстреливают Харьков с интенсивностью, как в начале войны

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот

Российские оккупанты сейчас атакуют Харьков, как в начале полномасштабного вторжения. За прошедшую неделю зафиксирован 41 обстрел.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал для Новини.LIVE во вторник, 8 апреля.

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"За семь дней мы имели 41 обстрел Харькова, в основном это "шахеды". Очень много разрушений, очень много людей получили ранения", — рассказал Терехов.

По его словам, пострадал 51 человек, среди них семеро детей, погибли пять человек.

Терехов добавил, что такая интенсивность обстрелов, как сейчас, была в начале большой войны.

Напомним, 6 апреля российские оккупанты атаковали Золочевскую громаду на Харьковщине. Враг повредил частный дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, захватчики уничтожили учебное заведение в поселке Старый Салтов, которое лишь недавно восстановили.