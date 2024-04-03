Заработал миллионы на своих подчиненных — в Харьковской области разоблачили военного чиновника

Сотрудники ГБР. Фото: Армия Inform

Начальника группы персонала батальона одной из бригад территориальной обороны Харьковской области разоблачили в том, что он брал деньги у бойцов за оказание помощи в решении их проблем по службе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 3 апреля.

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В ведомстве рассказали, что работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении начальника группы персонала батальона одной из бригад ТРО Харьковской области. Он брал деньги у бойцов за оказание помощи в решении проблем по службе.

Правоохранители установили, что чиновник собрал 1 млн 50 тысяч гривен из 14 военнослужащих, которым пообещал перевести их в другую, вновь военную часть.

Кроме того, он пообещал помочь подчиненному, задержанному правоохранителями в состоянии алкогольного опьянения. За 180 тысяч гривен чиновник брался "решить вопрос" о не привлечении нарушителя к административной ответственности.

На самом деле никакой "помощи" никому чиновник и не планировал оказывать, а просто таким образом выманивал деньги у подчиненных.

"Должностное лицо обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении влиянием. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Харькове разоблачили псевдоволонтера, обещавшего помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев. Ему объявили подозрение по факту мошенничества.

Также украинские контрразведчики эффективно выполнили операцию задержания обвиняемого в измене Украины. Мужчина передавал вражеским войскам данные, способствовавшие их успешным воздушным атакам на территорию Харькова, минуя системы ПВО.