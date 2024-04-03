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Заробив мільйони на своїх підлеглих — на Харківщині викрили військового посадовця

3 квітня 2024 10:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Заробив мільйони на своїх підлеглих — на Харківщині викрили військового посадовця
Працівники ДБР. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад територіальної оборони Харківської області викрили на тому, що він брав гроші у бійців за надання допомоги у розв'язанні їх проблем по службі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. 

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 3 квітня. 

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Що відомо про справу

У відомстві розповіли, що працівники ДБР завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад ТРО Харківської області. Він брав гроші у бійців за надання допомоги у розв'язанні їх проблем по службі.

Правоохоронці встановили, що посадовець зібрав 1 млн 50 тисяч гривень з 14 військовослужбовців, яким пообіцяв перевести їх до іншої, новоствореної військової частини.

Крім того, він пообіцяв допомогти підлеглому, якого затримали правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння. За 180 тисяч гривень посадовець брався "розв'язати питання" щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

Насправді ніякої "допомоги" нікому посадовець і не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих.

"Посадовець обвинувачується у шахрайстві та зловживанні впливом. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно у Харкові викрили псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців. Йому оголосили підозру за фактом шахрайства. 

Також українські контррозвідники ефективно виконали операцію затримання особи, яка звинувачується у зраді України. Чоловік передавав ворожим військам дані, які сприяли їхнім успішним повітряним атакам на територію Харкова, оминаючи системи ППО. 

суд
ДБР
гроші
шахрайство
Харківська область

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