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Благодаря прокуратуре бюджет Харькова пополнится почти на 300 тысяч гривен

22 мая 2023 15:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Благодаря прокуратуре бюджет Харькова пополнится почти на 300 тысяч гривен
Табличка "Харьковская областная прокуратура". Фото: Харьковская областная прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове частники годами использовали городскую землю бесплатно. Суд удовлетворил два исковых заявления руководителя Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова в интересах государства в лице Харьковского городского совета к предприятиям о взыскании безосновательно сохраненных средств за использование земельных участков.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

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Установлено, что в марте 2019 между Харьковским горсоветом и предприятием заключен договор аренды земельного участка коммунальной собственности по ул. Большой Панасовской для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Указанное ООО без возникновения права пользования и без государственной регистрации этих прав с июля 2018 по март 2019 не уплачивало в бюджет средства за пользование землей.

Аналогичная ситуация с безосновательной сохранностью средств имеет место за использование другим ООО в течение 2020-2021 годов земельного участка по ул. Благовещенской.

"Предприятие использовало указанную землю без возникновения права собственности/пользования и без государственной регистрации этих прав в соответствии со ст. 125, 126 Земельного кодекса Украины на нее, а также без уплаты земли в предусмотренном законодательством размере", — пишут правоохранители.

Общая сумма безосновательно сохранных средств за использование земельных участков составила почти 300 тысяч гривен.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора с соответствующими исковыми заявлениями. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иски окружной прокуратуры. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование решений.

Напомним, что прокуратура через суд требует от харьковчанина вернуть городскому совету землю стоимостью 83 млн грн.

Также мы рассказывали, что Харьковская мэрия незаконно отдала под частную застройку земли у Саржиного Яра. Шевченковской окружной прокуратурой г. Харькова в суд направлено пять исковых заявлений в интересах государства в Харьковский городской совет о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления. Мэрия отдала под застройку частными домами пять участков общей стоимостью 10 млн грн.

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