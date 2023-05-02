Харківська мерія незаконно віддала під приватну забудову землі біля Саржиного Яру

Працівник прокуратури оглядає незаконно передані землі. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено п’ять позовних заяв в інтересах держави до Харківської міської ради про визнання протиправними і скасування рішень органу місцевого самоврядування. Мерія віддала під забудову приватними будинками п'ять ділянок загальною вартістю 10 млн грн.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Встановлено, що в 2021 році на підставі рішень Харківської міської ради п’ятьом фізичним особам надано дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність під будівництво житлових будинків з господарським спорудами по вул. Ковригінській в м. Харкові. Загальна площа вказаних земель становить близько 0,5 га, а їхня вартість — 10 млн грн.

"Опрацюванням відомостей з генерального плану м. Харкова та плану зонування території (зонінгу) м. Харкова встановлено, що зазначені рішення сесії Харківської міської ради прийняті з порушенням вимог ст. 118 Земельного кодексу України", — пишуть правоохоронці.

Претензії прокуратури ґрунтуються на тому, що місце розташування земельних ділянок не відповідає основній містобудівній документації, а саме генеральному плану м. Харкова.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідних позовів до Харківського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, що у Харкові прокуратура хоче повернути у власність громади дві квартири. Нерухомість після 2021 року залишилась без власників, які померли, та спадкоємців. Через бездіяльність місцевої влади процесом передачі їх до комунальної власності зайнялися органи прокуратури.

Також ми розповідали, що будівництво елітного ЖК у Харкові виявилось незаконним. Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури Харкова на користь держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про повернення земельної ділянки вартістю майже 7 млн гривень.