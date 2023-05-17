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У Харкові прокуратура вимагає повернути землю, де мали побудували базу відпочинку

17 травня 2023 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові прокуратура вимагає повернути землю, де мали побудували базу відпочинку
Табличка Харківська обласна прокуратура. Фото: Харківська обласна прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву до фізичної особи про розірвання договору оренди землі та повернення до земель запасу міста земельної ділянки вартістю 83 млн гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали справи 

За даними прокуратури, харків’янин у 2007 році отримав у оренду земельну ділянку площею майже 2,5 га із земель рекреаційного призначення на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району за межами населеного пункту для будівництва бази відпочинку.

Згодом вказана земля перейшла до комунальної власності Харківської міської ради та отримала нову адресу — просп. Лозовеньківський у Харкові.

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Скріншот кадастрової карти. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

"Зазначена земельна ділянка має слугувати оперативним базисом для розміщення різноманітних об’єктів життєдіяльності людини, задоволення потреб територіальної громади у розвитку інфраструктури на її території", — йдеть у повідомленні. 

Харків’янином вже впродовж 16 років так і не розпочато будівництво. Земельна ділянка знаходиться в занедбаному стані, фізичною особою не отримано передбачених законодавством дозвільних документів на здійснення будівництва, встановлених договором оренди землі, що свідчить про наявність істотних порушень умов договору з боку орендаря. Це унеможливлює ефективне використання вказаної земельної ділянки.

За позовом окружної прокуратури Дзержинським районним судом міста Харкова відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, що Харківська мерія незаконно віддала під приватну забудову землі біля Саржиного Яру. Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено п’ять позовних заяв в інтересах держави до Харківської міської ради про визнання протиправними і скасування рішень органу місцевого самоврядування. Мерія віддала під забудову приватними будинками п'ять ділянок загальною вартістю 10 млн грн.

Також ми розповідали, що  у Харкові прокуратура хоче повернути у власність громади дві квартири. Нерухомість після 2021 року залишилась без власників, які померли, та спадкоємців. Через бездяльність місцевої влади процесом передачі їх до комунальної власності зайнялися органи прокуратури.

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