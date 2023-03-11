Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Завтра Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів arrow

Завтра Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів

11 березня 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Харківський метрополітен
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 12 березня, у Харкові відновиться робота метро. Інтервал руху на всіх лініях становитиме 15 хвилин. 

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Читайте також:

Деталі

Трамваї та тролейбуси поки не відновлюють перевезення пасажирів.

"З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту", — йдеться у повідомленні.

З 12 березня у Харкові працюватимуть автобусні маршрути: 

  • №7 (трол.) (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - ст. м. "Армійська"); 
  • №20 (ст. м. "Наукова" - лікарня швидкої допомоги); 
  • №22 (ст. м. "Холодна гора" - вул. Радіотехнічна); 
  • №28 (ст. м. "Імені О. С. Масельського" - вул. Краснодарська); 
  • №32 (ст. м. "Захисників України" - пр. Дзюби); 
  • №33 (пр. Жуковского - ст. м. "Наукова"); 
  • №69 (вул. Астрономічна - ст. м. "Університет"); 
  • №45 (трол) (РК "з/с Рогань" - ст. м. "Індустріальна"); 
  • №57 (ст. м. "Центральний ринок" - пр. Дзюби); 
  • №58 (вул. Золочівська - Новоселівка); 
  • №63 (602 м/р - вул. Клочківська); 
  • №67 (ст. м. "Холодна гора" - ст. м. "Центральний ринок"); 
  • №68 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Колекторна); 
  • №72 (пр. Слави - ст. м. "Центральний ринок"); 
  • №99 (медучилище - ст. м. "Холодна гора"); 
  • №112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ); 
  • №170 (з/с "Основа" - вул. Наталії Ужвій); 
  • №128 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Біологічна); 
  • №140 (ст. м. "Центральний ринок" - вул. Беркоса); 
  • №204 (вул. Наталії Ужвій - АС "Індустріальна"); 
  • №206 (вул. Наталії Ужвій- АС "Героїв Праці"); 
  • №208 (Велика Данилівка - АС "Героїв Праці"); 
  • №222 (вул. Світла - АС "Героїв Праці"); 
  • №243 (ст. м. "Холодна гора" - пансіонат); 
  • №260 (з/с "Основа" - ст. м. "Захисників України"); 
  • №272 (вул. Світла - пл. Конституції); 
  • №273 (ст. м. "Холодна гора" - Липовий Гай); 
  • №281 (вул. Краснодарська - ст. м. "Академіка Барабашова"); 
  • №296 (П’ятихатки - пр. Незалежності); 
  • № 51 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "вул. Зубарєва"); 
  • №52 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "759 м/р"); 
  • №147 (м/р "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагаріна"); 
  • №266 (ст. Л. Толстого - АС "Героїв Праці"); 
  • №24 (трол.) (602 м/р - ст. м. "Академіка Барабашова"); 
  • №52 (вул. Гарібальді - ст. м. "Студентська"); 
  • №5 (трол.) (аеропорт - ст. м. "Проспект Гагаріна"); 
  • №88 (пр. Перемоги - ст. м. "Наукова"); 
  • №221 (пр. Перемоги - ст. м. "Держпром").

Нагадаємо, у Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова почали демонтаж зруйнованих поверхів будівлі вишу. 

Також ми писали, що за неявку до військкомату під час мобілізації на Харківщині було оштрафовано 600 військовозобов’язаних і це лише за останні два місяці. Сума штрафів — до 5 тис. грн.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:40 Визначено лауреатів премії імені Тараса Шевченка: перелік

23:23 Ядерний винищувач США пролетів вздовж кордону рф: деталі

23:10 Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумської області

22:58 Окупанти обстрілюють поля України, щоб вбити економіку, — NYT

22:55 Мудрик отримав похвалу від Поттера, але не врятувався від мемів в стилі "007"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:54 ЗСУ за неповну добу зменшили російські війська під Бахмутом на пів тисячі вояків, — Череватий

22:34 Залужний обговорив з генералом Марком Міллі оборонні потреби України

22:30 ​​​​​​​Окупанти влаштували полігон прямо над Мелітополем, — Федоров

Новина з фото

22:17 Масштабна ДТП в Угорщині: на трасі зіткнулося 42 автомобілі, виникла пожежа

22:00 ​​​​​​​Папа Римський хоче приїхати до Києва, але ставить одну важливу умову

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з відео

21:00 Впевнена перемога Зорі, успіх Інгульця, нічиї для Олександрії та Чорноморця

Новина з відео

19:58Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з рф

Новина з відео

19:25 Мудрик провів кращий матч за "Челсі": чим відзначився українець

Новина з відео

19:23 ​​​​​​​У Канаді померла остання в історії косатка, яку тримали в неволі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:17 Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

Новина з відео

18:58 Як окупанти приховують проблеми з алкоголем серед військових: перехоплення ГУР

Новина з відео

18:04 Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла

Новина з відео

18:01 Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута

Новина з відео

18:00 Одеський гуманітарний центр увійшов до Національного реєстру рекордів України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Актуальне по темі

None 11 Березень 23:40

Визначено лауреатів премії імені Тараса Шевченка: перелік

None 11 Березень 23:23

Ядерний винищувач США пролетів вздовж кордону рф: деталі

None 11 Березень 23:11

Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумської області

None 11 Березень 23:07

Окупанти обстрілюють поля України, щоб вбити економіку, — NYT

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB