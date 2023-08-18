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Осуществляла набор в "народную полицию": в Харьковской области разоблачили очередную коллаборантку

18 августа 2023 15:09
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Осуществляла набор в "народную полицию": в Харьковской области разоблачили очередную коллаборантку
Оккупационная полиция в Харьковской области (фото иллюстративная). Фото: РИА Новости
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Следователи заочно сообщили о подозрении жительнице Харьковской области по факту коллаборантской деятельности. Во время захвата российскими захватчиками Балаклеи женщина добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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Женщина в прошлом работала в органах внутренних дел Украины и уволилась по собственному желанию. Во время оккупации города Балаклея она добровольно согласилась занять должность "оперуполномоченного отделения по борьбе с групповой преступностью".

При выполнении функциональных обязанностей 43-летняя жительница города фактически выполняла работу кадрового работника.

"Она осуществляла приемку, перевод, увольнение сотрудников, занималась учетом личного состава, формировала и вела личные дела "народных полицейских", — пишут правоохранители.

Фото подозреваемой в коллаборационной деятельности. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

16 августа злоумышленнице заочно сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Напомним, что в Харьковской области осудили коллаборантку, которая планировала учить украинских детей по программе РФ. За коллаборационную деятельность 29-летняя женщина проведет в тюрьме 3 года.

Также мы писали о том, что житель Балаклии во время оккупации города помогал обслуживать компьютерную технику российским военным. Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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