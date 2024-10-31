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Зеленский показал последствия удара УАБами по Харькову — видео

31 октября 2024 00:05
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Харькова 30 октября -—Зеленский резко отреагировал и раскритиковал партнеров
Разрушенный подъезд многоэтажки в Харькове. Фото: Олег Синегубов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В результате российского удара управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Салтовском районе в Харькове есть пострадавшие, среди них — дети. Под завалами могут находиться еще люди.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что Россию нужно остановить вместе с партнерами, однако их отложенные решения приводят к дальнейшим атакам.

"Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение — это по меньшей мере десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения — жизнь наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной" силой", — отметил Президент.

Харьков авиаудар Салтовка
Поврежденный автомобиль. Фото: Олег Синегубов

Городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что известно о 18 пострадавших.

Он отметил, что спасательная операция продолжается.

Многоэтажка Салтовка
Разбор завалов. Фото: Олег Синегубов

Напомним, российская армия 30 октября атаковала Харьков управляемыми авиабомбами (УАБ). Перед этим во время воздушной тревоги в городе слышали звуки взрывов.

Харьков Владимир Зеленский авиабомба взрыв ракетный удар война в Украине

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