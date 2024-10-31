Обстрел Харькова 30 октября -—Зеленский резко отреагировал и раскритиковал партнеров

Зеленский показал последствия удара УАБами по Харькову — видео
В результате российского удара управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Салтовском районе в Харькове есть пострадавшие, среди них — дети. Под завалами могут находиться еще люди.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Удар по жилому дому в Харькове
Зеленский отметил, что Россию нужно остановить вместе с партнерами, однако их отложенные решения приводят к дальнейшим атакам.
"Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение — это по меньшей мере десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения — жизнь наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной" силой", — отметил Президент.
Городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что известно о 18 пострадавших.
Он отметил, что спасательная операция продолжается.
Напомним, российская армия 30 октября атаковала Харьков управляемыми авиабомбами (УАБ). Перед этим во время воздушной тревоги в городе слышали звуки взрывов.
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