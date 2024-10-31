Обстріл Харкова 30 жовтня — Зеленський різко відреагував і розкритикував партнерів

Зеленський показав наслідки удару КАБами по Харкову — відео
Унаслідок російського удару керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці у Салтівському районі в Харкові є постраждалі, серед них — діти. Під завалами можуть перебувати ще люди.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Удар по житловому будинку у Харкові
Зеленський зазначив, що Росію потрібно зупинити разом з партнерами, проте їхні відкладені рішення призводять до подальших атак.
"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", — зазначив Президент.
Міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що наразі відомо про 18 постраждалих.
Він зазначив, що рятувальна операція триває.
Нагадаємо, російська армія 30 жовтня атакувала Харків керованими авіабомбами (КАБ). Перед цим під час повітряної тривоги у місті чули звуки вибухів.
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