Обстріл Харкова 30 жовтня — Зеленський різко відреагував і розкритикував партнерів

Зруйнований під'їзд багатоповерхівки у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Унаслідок російського удару керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці у Салтівському районі в Харкові є постраждалі, серед них — діти. Під завалами можуть перебувати ще люди.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Удар по житловому будинку у Харкові

Зеленський зазначив, що Росію потрібно зупинити разом з партнерами, проте їхні відкладені рішення призводять до подальших атак.

"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", — зазначив Президент.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Олег Синєгубов

Міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що наразі відомо про 18 постраждалих.

Він зазначив, що рятувальна операція триває.

Розбір завалів. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, російська армія 30 жовтня атакувала Харків керованими авіабомбами (КАБ). Перед цим під час повітряної тривоги у місті чули звуки вибухів.