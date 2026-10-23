Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На Волчанском направлении российские войска продолжают наносить удары небольшими группами и пытаются закрепиться у границы. Из-за сложного рельефа оккупанты в основном продвигаются пешком, пользуясь туманом и дождем. Украинские военные отслеживают маршруты противника, выявляют его позиции и срывают попытки продвижения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал старший сержант роты БпАК 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр, позывной "Викинг".

Реклама

Наступление РФ

На Волчанском направлении враг не прекращает попыток продвинуться в сторону позиций ВСУ. По словам "Викинга", российские войска постоянно атакуют небольшими группами. Их цель — добраться до украинских позиций, закрепиться и заявить о новых территориальных завоеваниях. В то же время украинские военные знают основные маршруты противника и пытаются останавливать его еще на подходах к позициям.

"Враг пытается прорваться небольшими силами и закрепиться, водрузить свой флаг и показать в своих новостях, что они там захватили какие-то новые территории. Но все их маршруты мы уже знаем, перехватываем их на полпути, поэтому не очень это получается", — рассказал военный.

Количество техники РФ

Рельеф местности затрудняет использование техники на Волчанском направлении. Поэтому российские военные в основном пытаются продвигаться пешком. Иногда они используют квадроциклы, мотоциклы, беспилотники и наземные роботизированные комплексы. По словам "Викинга", противник движется небольшими группами, ищет возможности закрепиться и использует погоду, чтобы остаться незамеченным. Однако украинские операторы дронов следят за передвижениями россиян и пытаются их перехватывать.

Читайте также:

"Это очень небольшое количество техники, в основном это пешие действия. То есть таких крупных технических натисков во время атак не было. Это постоянное, бесконечное продвижение небольшими группами", — отметил старший сержант.

Зачем оккупанты занимают разрушенные села

Отдельные участки у границы, в частности в районе Зыбиного и Бочкового, могут иметь значение для российской пропаганды. Как объясняет военный, захват небольших приграничных населенных пунктов позволяет оккупантам отчитываться о якобы новых успехах. В то же время эти территории были разрушены еще в начале полномасштабного вторжения, а гражданской жизни там фактически не осталось. Поэтому такие продвижения не обязательно означают существенное изменение ситуации на фронте.

"По сути, это населенный пункт на границе, который еще с самого начала полномасштабной войны был уничтожен и где ничего живого не осталось. Поэтому это, как говорится, "флажок" — показать небольшие победы и доказать, что все их потери и страдания были не напрасны", — пояснил "Викинг".

Как туман влияет на штурмы

Российские военные используют туман и дождь, чтобы приблизиться к украинским позициям. По словам "Викинга", ухудшение видимости действительно помогает небольшим группам передвигаться, но не гарантирует им успеха. Украинское подразделение находится на этом направлении более года и изучило характерные маршруты противника. Военный также рассказал, что пленные россияне нередко не знают, куда именно их направляют. «Они рассказывают, что не знают, куда идут. Им сказали:

"Иди прямо, там тебя ждут наши», — и всё. Бывает, что они подходят к озеру, стоят, разводят руками, не понимая, куда двигаться", — рассказал старший сержант.

По его словам, бывают и случаи, когда российские военные ошибочно воспринимают движение своих подразделений как отступление и открывают по ним огонь. Военный отметил, что украинские защитники используют дроны для обнаружения и поражения противника.

Обеспечение россиян

Ситуация с обеспечением оккупантов зависит от того, сколько времени они находятся на позициях. Российские военные могут прятаться в подвалах и других укрытиях, ожидая дальнейших приказов. Им также могут сбрасывать необходимые вещи с помощью беспилотников. "Викинг" привел пример недавнего случая, когда украинские военные с помощью дрона с громкоговорителем предложили российскому солдату сдаться. Тот вышел и более полутора часов следовал за беспилотником в сторону украинских позиций. По внешнему виду пленного можно было предположить, что он долгое время не имел достаточно еды и воды.

"Он шёл по дороге, пил воду, а из кустов срывал ягоды. Думаю, он немного голодал и был обезвожен, потому что по нему было видно: сил у него не очень много", — рассказал военный.

Как россияне поддерживают связь

После проблем с использованием Starlink российские военные пытаются применять альтернативные средства связи. Однако, по словам "Викинга", такие решения встречаются нечасто. В основном оккупанты пользуются рациями или мобильными телефонами. Использование мобильной связи создает для них дополнительные риски. Украинские военные могут обнаруживать такие устройства, что помогает устанавливать местонахождение противника.

"Каждый раз, когда мы берём их в плен, у них есть мобильные телефоны, на которых работает связь на нашей территории. Поэтому мобильная связь их очень подвергает риску", — отметил старший сержант.

Что находят в телефонах оккупантов

По словам "Викинга", уровень подготовки российских военных существенно различается. Часть из них не понимает, какиеданные в телефонах могут раскрыть их местонахождение. В то же время встречаются и подготовленные бойцы, у которых нет при себе документов или мобильных устройств. Военный отметил, что среди россиян, действующих на этом направлении, есть бывшие заключенные. По его оценке, многие из них не имеют достаточной подготовки, чтобы скрывать информацию о себе.

"Основной поток тех, кто сюда идет, — это заключенные из разных колоний. Не все они даже умеют говорить и писать по-русски, не то что понимают, какая информация может их выдать", — рассказал «Викинг».

Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Также Новини.LIVE писали, что на Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой противник не продвигается. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.