Зеленский отреагировал на удар РФ по пассажирскому поезду

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ на пассажирский поезд в Харьковской области. Он рассказал о последствиях вражеского обстрела и количестве погибших.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 27 января.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о последствиях атаки РФ на пассажирский поезд

"Ударными дронами Россия атаковала сегодня пассажирский поезд на Харьковщине. В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково — исключительно как терроризм.

Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда", — сказал украинский лидер.

В то же время он отметил, что в поезде, который обстреляли оккупанты, было более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек.

По данным президента, всего от этого удара РФ тремя дронами по состоянию на 21:35 известно о четырех погибших. Еще четырех человек ищут спасатели, двое — ранены.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за то, что она делает. По его словам, это означает ответственность не просто за удары по украинцам, а за саму возможность наносить такие удары.

"Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать. Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело — и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира — обеспечить прогресс защиты жизни.

Это возможно благодаря давлению на Россию. Это возможно благодаря наказанию России за то, что она делает. Это возможно благодаря поддержке Украины. Спасибо всем, кто не молчит, когда видит, что делают российские террористы", — резюмировал глава государства.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на пассажирский поезд на Харьковщине погибли гражданские люди.

Также мы сообщали, что в ГСЧС показали фото последствия удара РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области во вторник, 27 января.