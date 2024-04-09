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Зеленский в вечернем обращении подвел итоги визита в Харьковскую область

9 апреля 2024 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский в вечернем обращении подвел итоги визита в Харьковскую область
Владимир Зеленский в Харьковской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Глава государства находился в течение вторника, 9 апреля, с официальным визитом в Харьковской области.

Об этом говорится в его традиционном вечернем обращении

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В момент визита глава государства побывал на строительстве фортификаций и провел ряд важных совещаний.

"Провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов. Горжусь нашими харьковчанами! Благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову и области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов. "Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики", — сказал президент.

Он добавил, что чиновники продолжают работу над помощью городу и области, и уже есть правильные предложения, которые будут профинансированы. Также он провел встречу с предпринимателями Харьковской области.

"Благодарен всем, кто сейчас в городе, кто сохраняет рабочие места для людей, кто поддерживает нормальную жизнь. Цель России абсолютно очевидна — они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, чего касается Путин, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы больше наших городов и громад были от него защищены", — резюмирует глава государства.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклад военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.

Незадолго до этого глава государства проводил совещание по сложной ситуации в городе, где обсуждалось возобновление городской энергосети и мероприятия по поддержке харьковчан.

Владимир Зеленский
Харьков
электроэнергия
Украина
Харьковская область
обращение

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