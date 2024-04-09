Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту на Харківщину

Володимир Зеленський на Харківщині. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Глава держави перебував протягом вівторка, 9 квітня, з офіційним візитом у Харківській області.

Про це йдеться у його традиційному вечірньому зверненні.

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В момент візиту глава держави побував на будівництві фортифікацій та провів низку важливих нарад.



"Провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків’янами! Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки", — сказав президент.

Він додав, що урядовці продовжують роботу над допомогою місту та області, і вже є правильні пропозиції, які будуть профінансовані. Також він провів зустріч із підприємцями Харківщини.

"Вдячний усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя. Мета Росії абсолютно очевидна — вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", — резюмує глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.

Незадовго до цього глава держави проводив нараду щодо складної ситуації в місті, де обговорювалося відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.