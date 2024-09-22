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Зеленский отреагировал на авиаудар по многоэтажке в Харькове

22 сентября 2024 12:13
Галина Шподарева - редактор
Владимир Зеленский прокомментировал авиаудар России по Харькову в ночь на 22 сентября
Последствия авиационного удара по Харькову. Фото: пресс-служба полиции Харьковщины
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиационный удар по жилому дому в Харькове, в результате которого пострадал 21 человек. Как отметил президент, на следующей неделе будет продолжен диалог с партнерами о "полноценной дальнобойности" Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook в воскресенье, 22 сентября.

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По данным президента, в течение недели враг применил для ударов по Украине более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "шахедов", около 30 ракет разных типов.

"Этой ночью Россия снова ударила по Харькову — авиабомбами по обычному жилому дому. В результате обстрела 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет", — написал Зеленский.

Зеленский отреагировал на авиаудар по многоэтажке в Харькове - фото 1
Результат попадания КАБ в Харькове. Фото: полиция Харьковщины

Из дома эвакуировано около 60 жителей. По данным Харьковской ОВА, двое раненых — 17-летний парень и 39-летняя женщина — находятся в тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших — средней тяжести.

"Нам необходимо усилить наши возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности. Украине нужна полноценная дальнобойность", — резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщил президент, на следующей неделе будет продолжено обсуждение с партнерами усиления защиты Украины.

Зеленский отреагировал на авиаудар по многоэтажке в Харькове - фото 2
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в субботу вечером, 21 сентября, в Харькове раздалась серия взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании по многоэтажному жилому дому.

Число пострадавших в Харькове возросло до 21 человека, среди раненых трое детей. Российский снаряд попал в нескольких метрах от жилого дома.

Владимир Зеленский Харьков обстрелы война в Украине жертвы авиабомба

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