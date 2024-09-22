Володимир Зеленський прокоментував авіаудар Росії по Харкову в ніч проти 22 вересня

Наслідки авіаційного удару по Харкову. Фото: пресслужба поліції Харківщини

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаційний удар по житловому будинку у Харкові, внаслідок якого постраждала 21 людина. Як зазначив президент, наступного тижня буде продовжено діалог із партнерами про "повноцінну далекобійність" України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook у неділю, 22 вересня.

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За даними президента, протягом тижня ворог застосував для ударів по Україні понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову — авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років", — написав Зеленський.

Результат влучання КАБ у Харкові. Фото: поліція Харківщини

З будинку евакуйовано близько 60 мешканців. За даними Харківської ОВА, двоє поранених — 17-річний хлопець та 39-річна жінка — перебувають у важкому стані. Стан інших постраждалих — середньої тяжкості.

"Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність", — резюмував Володимир Зеленський.

Як повідомив президент, наступного тижня буде продовжене обговорення із партнерами посилення захисту України.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу ввечері, 21 вересня, у Харкові пролунала серія вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання по багатоповерховому житловому будинку.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 21 людини, серед поранених троє дітей. Російський снаряд влучив за кілька метрів від житлового будинку.