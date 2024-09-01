Обстріл Харкова — Зеленський відреагував на російський удар

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Унаслідок російського удару по Харкову поранення отримали більш ніж 30 осіб. Триває рятувальна операція.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 1 вересня.

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Зеленський наголосив, що Росія продовжує тероризувати Харків, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

"Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", — повідомив президент.

Він підкреслив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити російський терор.

"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів — сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", — додав Зеленський.