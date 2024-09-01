Жорин объяснил, что сейчас происходит на Харьковском направлении

Заместитель командира 3 ОШБр объяснил, как продвигается наступление на Харьковском направлении
На Харьковском направлении после контрнаступления продолжаются стабилизационные действия. Россияне пытаются вернуть утраченные позиции.
Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telgram.
Что происходит на Харьковском направлении
По словам Жорина, бойцы штурмовой бригады должны закрепиться на территориях, освобожденных во время контрнаступательных действий на Харьковском направлении.
"Проведя удачные штурмы и освободив территории, сейчас необходимо закрепиться", — говорится в сообщении.
Военный добавил, что оккупанты хотят вернуть утраченные позиции, но никаких успехов в этом не имеют.
"Постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают на это все новые и новые ресурсы. Которые мы успешно стираем", — подытожил он.
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