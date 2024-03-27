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Зеленский отреагировал на обстрел в Харькове

27 марта 2024 18:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский отреагировал на обстрел в Харькове
Владимир Зеленский. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое возмущение и соболезнования семьям погибших и раненым в результате последнего обстрела в Харькове. Зеленский отметил, что российский террор против города становится все более подлым и жестоким.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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"Попытки загнать более миллиона людей в блекаут, постоянные удары ракет и "шахедов". Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре", — написал Зеленский.

По информации президента, по меньшей мере, 19 человек пострадали, включая детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в то время как все службы работают на месте попадания.

 

Зеленский также выразил недовольство тем, что пока еще не приняты эффективные меры для защиты мирного населения от подобных атак. Он призвал к укреплению украинской противовоздушной обороны и ускорению предоставления Украине самолетов F-16, имеющих стратегическое значение для обеспечения безопасности страны.

"Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений  почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих российскими террористами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.

Владимир Зеленский
Харьков
дети
обстрелы
ППО
ранение
погибшие

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