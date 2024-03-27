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Зеленський відреагував на обстріл у Харкові

27 березня 2024 18:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський відреагував на обстріл у Харкові
Володимир Зеленський. Фото: ВП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив своє обурення та співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок останнього обстрілу у Харкові. Зеленський зазначив, що російський терор проти міста стає все більш підлим та жорстоким.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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"Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер — авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі", — написав Зеленський.

За інформацією президента, принаймні 19 людей постраждали, включаючи дітей. Всім постраждалим надається необхідна допомога, тоді як всі служби працюють на місці влучання.

 

Зеленський також висловив незадоволення тим, що поки ще не вжито ефективних заходів для захисту мирного населення від подібних атак. Він закликав до зміцнення української протиповітряної оборони та прискорення надання Україні літаків F-16, які мають стратегічне значення для забезпечення безпеки країни.

"Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці. 

Володимир Зеленський
Харків
діти
обстріли
ППО
поранення
загиблі

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