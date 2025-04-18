Ракетный удар в Харькове 18 апреля — реакция Владимира Зеленского

Работники ГСЧС на месте прилета ракеты в Харькове. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские атаки по Украине. В частности, он высказался о циничной атаке России по Харькову утром 18 апреля.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский отметил, что Россия начала Страстную пятницу, которая является строгим религиозным днем для верующих, атаками баллистическими и крылатыми ракетами, дронами-камикадзе и очередным террором против украинских городов и людей.

По словам главы государства, один из самых жестоких ударов пришелся на Харьков. Российские ракеты попали прямо по городу, повредив десятки домов, предприятие и автомобили.

Повреждения во дворе и домах. Фото: ГСЧС Харьковщины

Людям оказывают медицинскую помощь в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

В результате атаки пострадали около 70 человек, среди которых пятеро детей. Самой младшей раненой, девочке по имени Валерия, всего два года. Все пострадавшие получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб.

Последствия российской атаки по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковщины

Женщину сопровождают медики. Фото: ГСЧС Харьковской области

Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Сумам

Президент рассказал и о ситуации в Сумам, где российские дроны атаковали мирную инфраструктуру. В частности, одной из мишеней стала пекарня. В результате удара погиб один человек. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

"Сумы. Российские ударные дроны. Одна из мишеней — обычное производство хлеба, обычное предприятие, которое десятилетиями работает для города. К сожалению, один человек был убит этим ударом. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Были также российские удары по Днепровщине, Киевщине, Николаевщине, Донецкой области", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских спасателей, медиков и экстренные службы, которые оперативно отреагировали и помогают пострадавшим. Отдельную благодарность Зеленский выразил международным партнерам Украины, которые предоставляют средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что каждый ПВО-комплекс и каждая ракета для защиты неба действительно спасают жизни.

Напомним, в Харькове рано утром 18 апреля прогремели мощные взрывы.

В результате атаки в городе повреждены гражданские дома-многоэтажки. По последним данным ГСЧС, пострадало 82 человека, погиб один человек.