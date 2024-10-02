Удар по Харькову 2 октября – комментарий Зеленского

Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову и показал последствия
Российские захватчики вечером в среду, 2 октября, нанесли авиационный удар по Харькову. Пострадала Салтовка, там горит жилая многоэтажка.
Вражескую атаку прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Атака на Харьков 2 октября
"Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать", — говорится в сообщении.
Пока известно о восьми раненых людях — всем будет оказана необходимая помощь. Зеленский подчеркнул, что для прекращения таких российских ударов Украина должна получить необходимую и, главное, достаточную помощь от мира и партнеров.
"Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными", — добавил президент.
Напомним, в Харькове вечером было слышно несколько взрывов. В городе зафиксировано попадание КАБа по жилой многоэтажке.
По данным ОВА, один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом, повредив фасад между третьим и четвертым этажами.
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