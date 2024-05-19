Зеленский отреагировал на российскую атаку в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Оккупанты в воскресенье, 19 мая, во второй раз ударили по месту, где уже работали спасатели в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате удара врага.

Об этом президент написал в Telegram.

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Глава государства подчеркнул, что каждый час поступает новая информация о террористических атаках России.

"Ракеты, бомбы, артиллерия — единственное, что позволяет России продолжать агрессию. Это возможность терроризировать наши города и громады, убивать обычных людей", — заявил президент.

Он подчеркнул, что сегодня в результате обстрела Харьковской области пострадали 16 человек и 5 погибли. Зеленский выразил соболезнования их семьям и друзьям.

"Мир может остановить российский террор — и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Пэтриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору", — добавил глава государства.

Зеленский выразил благодарность всем лидерам и странам, принимающим решительные меры для достижения справедливого завершения войны и привлечения террористов к ответственности.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.