Обстрел Харькова 22 июня — реакция Зеленского

Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову в субботу, 22 июня. Враг нанес удар по жилому дому управляемыми авиабомбами.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Российский удар по Харькову
По словам главы государства, сейчас идет разбор завалов. На месте находятся все необходимые службы.
"По состоянию на данный момент известно о 19 раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. По его словам, для этого нужны сильные решения партнеров, чтобы Украина могла уничтожать оккупантов и вражескую боевую авиацию.
"Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", — добавил глава государства.
Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Впоследствии в городе резко возросло количество пострадавших. Сейчас идет разбор завалов.
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