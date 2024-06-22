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Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Харькову

22 июня 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харькова 22 июня — реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову в субботу, 22 июня. Враг нанес удар по жилому дому управляемыми авиабомбами.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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По словам главы государства, сейчас идет разбор завалов. На месте находятся все необходимые службы.

"По состоянию на данный момент известно о 19 раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. По его словам, для этого нужны сильные решения партнеров, чтобы Украина могла уничтожать оккупантов и вражескую боевую авиацию.

"Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", — добавил глава государства.

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Впоследствии в городе резко возросло количество пострадавших. Сейчас идет разбор завалов.

Владимир Зеленский
война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
президент

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