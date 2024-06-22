Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Зеленський відреагував на удар окупантів по Харкову arrow

Зеленський відреагував на удар окупантів по Харкову

22 червня 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харкова 22 червня — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Харкову у суботу, 22 червня. Ворог завдав удару по житловому будинку керованими авіабомбами.

Про це український лідер написав у Telegram.

Читайте також:

Російський удар по Харкову

За словами глави держави, наразі триває розбір завалів. На місці перебувають всі необхідні служби. 

"Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. За його словами, для цього потрібні сильні рішення партнерів, щоб Україна могла знищувати окупантів та ворожу бойову авіацію.

"Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", — додав глава держави.

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Згодом у місті різко зросла кількість постраждалих. Наразі триває розбір завалів.

Володимир Зеленський
війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту