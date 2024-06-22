Обстріл Харкова 22 червня — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Харкову у суботу, 22 червня. Ворог завдав удару по житловому будинку керованими авіабомбами.

Про це український лідер написав у Telegram.

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За словами глави держави, наразі триває розбір завалів. На місці перебувають всі необхідні служби.

"Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. За його словами, для цього потрібні сильні рішення партнерів, щоб Україна могла знищувати окупантів та ворожу бойову авіацію.

"Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", — додав глава держави.

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Згодом у місті різко зросла кількість постраждалих. Наразі триває розбір завалів.