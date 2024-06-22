В Харкові через авіаудар постраждало 18 людей

Авіаудар по Харкову — кількість постраждалих різко зросла
22 червня 2024 16:13
Рятувальник ДСНС на розборі завалів у Харкові. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС у Харківській області
Кількість жертв внаслідок російського авіаудару по Харкову у суботу, 22 червня, різко зросла. Загальна кількість потерпілих зараз становить 18 осіб.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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Нагадаємо, сьогодні російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Гучно в місті було й у п'ятницю: ворог вдарив по в''їзду в місто балістичною ракетою.
Водночас на Харківщині теж було неспокійно: внаслідок серії вибухів через ворожі авіаудари було зруйновано дитячі табори та приватні будинки, а також постраждало шестеро людей.
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