Зеленский встретился с предпринимателями Харьковщины — что обсуждали

Зеленский во время встречи с предпринимателями в Харьковской области. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с предпринимателями в Харьковской области. Он заверил их, что власти и далее будут поддерживать производство в регионе.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 9 апреля.

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Президент встретился с предпринимателями

"Встретился с предпринимателями Харьковщины. Презентовали экономическую платформу "Сделано в Украине" и будем поддерживать производства в регионе", — сообщил президент.

Зеленский рассказал, что на все программы поддержки в рамках "Сделано в Украине" в государственном бюджете заложено 45 миллиардов, по меньшей мере полтора миллиарда будет на Харьковскую область.

"Эта сумма не является лимитом. Чем активнее бизнес будет приобщаться к программам поддержки, тем больше может быть сумма. С бизнесом Харьковщины мы также подняли вопрос расширения локализации на новые категории товаров и приоритета для украинских производителей в публичных закупках", — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что для Украины и ее общества имеет значение каждый бизнес, который сохраняет рабочие места и помогает обеспечивать нормальную жизнь в это сложное время.

Предприниматели на встрече с Зеленским. Фото: скриншот

Зеленский также обратил внимание, что в настоящее время в приоритете обеспечение водой и электричеством бомбоубежищ для детей. Он отметил, что предприниматели могут сами определить, где должны располагаться эти укрытия, а власть предоставит все необходимые средства.

"Правительственные чиновники представят меры поддержки, учитывая энергетические вызовы и вызовы безопасности. Работаем ради всей Украины и украинцев", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Глава государства находился в течение вторника, 9 апреля, с официальным визитом в Харьковской области.

Напомним, что Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.