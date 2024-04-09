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Зеленський зустрівся з підприємцями Харківщини — що обговорювали

9 квітня 2024 18:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський зустрівся з підприємцями Харківщини — що обговорювали
Зеленський під час зустрічі з підприємцями Харківщині. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з підприємцями Харківської області. Він запевнив їх, що влада і в подальшому буде підтримувати виробництво у регіоні.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 9 квітня.

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Президент зустрівся з підприємцями

"Зустрівся з підприємцями Харківщини. Презентували економічну платформу "Зроблено в Україні" та будемо підтримувати виробництва в регіоні", — повідомив президент.

Зеленський розповів, що на всі програми підтримки в межах "Зроблено в Україні" у державному бюджеті закладено 45 мільярдів, щонайменше півтора мільярда буде на Харківську область.

"Ця сума не є лімітом. Що активніше бізнес долучатиметься до програм підтримки, то більшою може бути сума. Із бізнесом Харківщини ми також порушили питання розширення локалізації на нові категорії товарів і пріоритету для українських виробників у публічних закупівлях", — розповів Зеленський.

Голова держави додав, що для України та її суспільства має значення кожен бізнес, який зберігає робочі місця та допомагає забезпечувати нормальність життя у цей складний час.

президент
Підприємці на зустрічі з Зеленським. Фото: скриншот

Зеленський також звернув увагу, що наразі в пріоритеті є забезпечення водою та електрикою бомбосховищ для дітей. Він зазначив, що підприємці можуть самі визначити, де мають бути розташовані ці укриття, а влада надасть усі необхідні кошти.

"Урядовці представлять заходи підтримки, зважаючи на енергетичні та безпекові виклики. Працюємо заради всієї України й українців", — наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Глава держави перебував протягом вівторка, 9 квітня, з офіційним візитом у Харківській області.

Нагадуємо, що Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.

Володимир Зеленський
війна
Харків
Україна
президент
підприємці

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