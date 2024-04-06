Зеленский обратился к партнерам после ночного обстрела Харькова
В ночь на 6 апреля россияне обстреляли жилые районы Харькова. Владимир Зеленский выразил свои соболезнования погибшим.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 6 апреля.
К чему призвал международных партнеров Владимир Зеленский
"К сожалению, 6 человек погибли. Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь", — заявил президент.
Зеленский заявил, что необходимо прекратить эти акты террора. Ключевым является укрепление системы противовоздушной обороны Харькова. В этом, по его словам, Украине могут помочь международные партнеры.
Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Россия избрала Харьков своей жертвой, на которой показывает всю ярость.
Ранее мы обнародовали фоторепортаж о последствиях российской атаки на Харьков.
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