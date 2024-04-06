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Зеленский обратился к партнерам после ночного обстрела Харькова

6 апреля 2024 12:25
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Бригадир София
редактор
Зеленский обратился к партнерам после ночного обстрела Харькова
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 6 апреля россияне обстреляли жилые районы Харькова. Владимир Зеленский выразил свои соболезнования погибшим.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 6 апреля.

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"К сожалению, 6 человек погибли. Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь", — заявил президент.

Зеленский заявил, что необходимо прекратить эти акты террора. Ключевым является укрепление системы противовоздушной обороны Харькова. В этом, по его словам, Украине могут помочь международные партнеры.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Россия избрала Харьков своей жертвой, на которой показывает всю ярость.

Ранее мы обнародовали фоторепортаж о последствиях российской атаки на Харьков.

Владимир Зеленский
Харьков
Украина
обстрелы
президент
ракетный удар

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