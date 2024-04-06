Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу Харкова
У ніч проти 6 квітня росіяни обстріляли житлові райони Харкова. Володимир Зеленський висловив свої співчуття загиблим.
Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського у суботу, 6 квітня.
До чого закликав міжнародних партнерів Володимир Зеленський
"На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога", — заявив президент.
Зеленський заявив, що необхідно припинити ці акти терору. Ключовим є зміцнення системи протиповітряної оборони Харкова. У цьому, за його словами, Україні можуть допомогти міжнародні партнери.
Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія обрала Харків своєю жертвою, на якій показує всю лють.
Раніше ми оприлюднили фоторепортаж наслідків російської атаки на Харків.
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