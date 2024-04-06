Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу Харкова arrow

Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу Харкова

6 квітня 2024 12:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу Харкова
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч проти 6 квітня росіяни обстріляли житлові райони Харкова. Володимир Зеленський висловив свої співчуття загиблим.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського у суботу, 6 квітня.

Читайте також:

До чого закликав міжнародних партнерів Володимир Зеленський

"На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога", — заявив президент.

Зеленський заявив, що необхідно припинити ці акти терору. Ключовим є зміцнення системи протиповітряної оборони Харкова. У цьому, за його словами, Україні можуть допомогти міжнародні партнери.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія обрала Харків своєю жертвою, на якій показує всю лють.

Раніше ми оприлюднили фоторепортаж наслідків російської атаки на Харків.

Володимир Зеленський
Харків
Україна
обстріли
президент
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК