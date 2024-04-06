Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу Харкова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

У ніч проти 6 квітня росіяни обстріляли житлові райони Харкова. Володимир Зеленський висловив свої співчуття загиблим.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського у суботу, 6 квітня.

Читайте також:

До чого закликав міжнародних партнерів Володимир Зеленський

"На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога", — заявив президент.

Зеленський заявив, що необхідно припинити ці акти терору. Ключовим є зміцнення системи протиповітряної оборони Харкова. У цьому, за його словами, Україні можуть допомогти міжнародні партнери.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія обрала Харків своєю жертвою, на якій показує всю лють.

Раніше ми оприлюднили фоторепортаж наслідків російської атаки на Харків.