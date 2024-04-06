Обстріл Харкова — фоторепортаж наслідків російської атаки на місто

Наслідки обстрілу Харкова 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вночі, 6 квітня, вкотре обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Також пошкоджено цивільні будівлі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Російський обстріл Харкова

Внаслідок серії обстрілів С-300 росіяни пошкодили дев'ять житлових будинків, адміністративну будівлю, дитячий садок, кафе, автомийку СТО, приміщення магазину АЗС, будівлю гуртожитків, легкові та вантажні автівки.

Наслідки обстрілу Харкова 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

Російські загарбники вбили шість людей та 11 поранили.

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.

Додамо, що пізніше в поліції Харківщини уточнили про вісьмох постраждалих від удару РФ. Крім того, правоохоронці детальніше розповіли про пошкодження в місті та показали кадри наслідків ворожої атаки.

Згодом в Офісі генпрокурора оновили інформацію та заявили, що в результаті нічного ракетного обстрілу Харкова загинули шестеро осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.