Обстріл Харкова — фоторепортаж наслідків російської атаки на місто
Російські окупанти вночі, 6 квітня, вкотре обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Також пошкоджено цивільні будівлі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
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Російський обстріл Харкова
Внаслідок серії обстрілів С-300 росіяни пошкодили дев'ять житлових будинків, адміністративну будівлю, дитячий садок, кафе, автомийку СТО, приміщення магазину АЗС, будівлю гуртожитків, легкові та вантажні автівки.
Російські загарбники вбили шість людей та 11 поранили.
Атака РФ на Харків
Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.
Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.
Додамо, що пізніше в поліції Харківщини уточнили про вісьмох постраждалих від удару РФ. Крім того, правоохоронці детальніше розповіли про пошкодження в місті та показали кадри наслідків ворожої атаки.
Згодом в Офісі генпрокурора оновили інформацію та заявили, що в результаті нічного ракетного обстрілу Харкова загинули шестеро осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.
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