Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жилье, работа, поддержка: законопроект Терехова о статусе ВПЛ

Жилье, работа, поддержка: законопроект Терехова о статусе ВПЛ

Ua ru
1 сентября 2026 10:34
Жилье, работа, поддержка: законопроект Терехова о статусе ВПЛ
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Государство должно перейти от формального учета внутренне перемещенных лиц и отдельных выплат к комплексной системе, которая будет сопровождать человека от эвакуации до интеграции в новую общину или безопасного возвращения домой. Соответствующий законопроект представил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время онлайн-встречи с народными депутатами межфракционного объединения "ВПО України".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и громад.

Реклама

Терехов представил новый подход к поддержке переселенцев

Документ, разработанный АПМГ, предусматривает единый маршрут поддержки переселенцев от обеспечения жильем и социальными услугами до трудоустройства, переквалификации, образования детей и медицинской помощи.

"Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а провести человека по всему маршруту от момента эвакуации до нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами", — подчеркнул Терехов .

Среди ключевых изменений, о которых , — введение понятия "вынужденно внутренне перемещенное лицо" и предоставление статуса ВПЛ детям, родившимся уже после эвакуации семьи. Как отметил глава АПМГ, не может быть ситуации, когда дети из одной семьи имеют разный объем прав только из-за того, что один ребенок родился до перемещения, а другой — после.

Читайте также:

Отдельный блок касается жилья. Законопроект предусматривает социальное и коммунальное жилье, компенсации за утраченную недвижимость, льготные кредиты и субсидии на аренду. Для людей, чье жилье осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, предлагается возможность добровольно отказаться от него в пользу государства и получить компенсацию для приобретения нового в безопасном регионе.

Изменить предлагают и систему финансовой поддержки. Размер помощи ВПЛ должен вырасти до уровня базовой социальной помощи —4500 грн. В течение первых шести месяцев после перемещения выплаты предлагается назначать без учёта доходов семьи.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Терехова, за неделю, с 24 по 30 августа, российские войска 38 раз атаковали Харьков, под ударом оказались восемь из девяти районов города. В результате обстрелов погибли три человека, ещё 23 получили ранения, а повреждения понесли жилые дома, магазины, предприятия и другие гражданские объекты.

Также Терехов заявил о необходимости изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а дискредитируют ВСУ и подрывают доверие к государству. Терехов подчеркнул, что такие методы негативно сказываются на имидже как украинской армии, так и страны в целом.

переселенцы жилье Игорь Терехов законопроект ВПЛ
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации