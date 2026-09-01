Жилье, работа, поддержка: законопроект Терехова о статусе ВПЛ

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Государство должно перейти от формального учета внутренне перемещенных лиц и отдельных выплат к комплексной системе, которая будет сопровождать человека от эвакуации до интеграции в новую общину или безопасного возвращения домой. Соответствующий законопроект представил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время онлайн-встречи с народными депутатами межфракционного объединения "ВПО України".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и громад.

Реклама

Терехов представил новый подход к поддержке переселенцев

Документ, разработанный АПМГ, предусматривает единый маршрут поддержки переселенцев — от обеспечения жильем и социальными услугами до трудоустройства, переквалификации, образования детей и медицинской помощи.

"Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а провести человека по всему маршруту от момента эвакуации до нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами", — подчеркнул Терехов .

Среди ключевых изменений, о которых , — введение понятия "вынужденно внутренне перемещенное лицо" и предоставление статуса ВПЛ детям, родившимся уже после эвакуации семьи. Как отметил глава АПМГ, не может быть ситуации, когда дети из одной семьи имеют разный объем прав только из-за того, что один ребенок родился до перемещения, а другой — после.

Читайте также:

Отдельный блок касается жилья. Законопроект предусматривает социальное и коммунальное жилье, компенсации за утраченную недвижимость, льготные кредиты и субсидии на аренду. Для людей, чье жилье осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, предлагается возможность добровольно отказаться от него в пользу государства и получить компенсацию для приобретения нового в безопасном регионе.

Изменить предлагают и систему финансовой поддержки. Размер помощи ВПЛ должен вырасти до уровня базовой социальной помощи —4500 грн. В течение первых шести месяцев после перемещения выплаты предлагается назначать без учёта доходов семьи.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Терехова, за неделю, с 24 по 30 августа, российские войска 38 раз атаковали Харьков, под ударом оказались восемь из девяти районов города. В результате обстрелов погибли три человека, ещё 23 получили ранения, а повреждения понесли жилые дома, магазины, предприятия и другие гражданские объекты.

Также Терехов заявил о необходимости изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а дискредитируют ВСУ и подрывают доверие к государству. Терехов подчеркнул, что такие методы негативно сказываются на имидже как украинской армии, так и страны в целом.