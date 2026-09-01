Житло, робота, підтримка: законопроєкт Терехова про статус ВПО

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Держава має перейти від формального обліку внутрішньо переміщених осіб та окремих виплат до комплексної системи, яка супроводжуватиме людину від евакуації до інтеграції у нову громаду або безпечного повернення додому. Відповідний законопроєкт презентував мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час онлайн-зустрічі з народними депутатами міжфракційного об’єднання "ВПО України".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію прифронтових міст і громад.

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Терехов представив новий підхід до підтримки переселенців

Документ, розроблений АПМГ, передбачає єдиний маршрут підтримки переселенців — від забезпечення житлом та соціальними послугами до працевлаштування, перекваліфікації, освіти дітей і медичної допомоги.

"Держава має не просто зафіксувати статус ВПО і призначити переселенцю окрему виплату, а провести людину по всьому маршруту від моменту евакуації до нормального життя, з житлом, роботою, освітою для дітей, соціальними та медичними послугами", — наголосив Терехов.

Серед ключових змін — запровадження поняття "вимушено внутрішньо переміщена особа" та надання статусу ВПО дітям, які народилися вже після евакуації родини. Як зазначив очільник АПМГ, не може бути ситуації, коли діти з однієї сім’ї мають різний обсяг прав лише через те, що одна дитина народилася до переміщення, а інша — після.

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Окремий блок стосується житла. Законопроєкт передбачає соціальне та комунальне житло, компенсації за втрачену нерухомість, пільгові кредити та субсидії на оренду. Для людей, чиє житло залишилося на окупованій території або в зоні бойових дій, пропонується можливість добровільно відмовитися від нього на користь держави та отримати компенсацію для придбання нового в безпечному регіоні.

Змінити пропонують і систему фінансової підтримки. Розмір допомоги ВПО має зрости до рівня базової соціальної допомоги — 4500 грн. Протягом перших шести місяців після переміщення виплати пропонується призначати без урахування доходів родини.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Терехова, за тиждень, з 24 по 30 серпня, російські війська 38 разів атакували Харків, під ударом опинилися вісім із дев’яти районів міста. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 23 дістали поранення, а пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, підприємства та інші цивільні об’єкти.

Також Терехов заявив про необхідність змін у мобілізаційних процесах. За його словами, силові затримання громадян не допомагають армії, а дискредитують ЗСУ та підривають довіру до держави. Терехов наголосив, що такі методи негативно впливають на імідж як українського війська, так і країни загалом.