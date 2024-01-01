Житель Харьковщины пытался построить карьеру при оккупантах — суд отправил его за решетку
Житель Изюма Харьковской области пытался построить карьеру милиционера при оккупантах. Суд доказал его вину и засадил за решетку на 12 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных структурах на период 12 лет с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Житель Харьковщины пытался построить карьеру при оккупантах — детали
В ходе следствия выяснилось, что житель Изюма в период оккупации летом 2022 года принял должность "оперуполномоченного по уголовному розыску" в структуре, именуемой "народной милицией".
Коллаборант осуществлял оперативно-следственные мероприятия, включая допросы и аресты.
Прокуратура также сообщает, что после освобождения территории Изюма, мужчина бежал на территории, не контролируемые украинской властью, чтобы избежать судебного преследования.
"29 декабря 2023 года судья Киевского райсуда Харькова принял решение о виновности данного лица. Дата начала отбывания наказания будет установлена после его ареста", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Харьковской области также был задержан поклонник российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.
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