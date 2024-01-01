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Житель Харьковщины пытался построить карьеру при оккупантах — суд отправил его за решетку

1 января 2024 23:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Житель Харьковщины пытался построить карьеру при оккупантах — суд отправил его за решетку
Осужденный коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Житель Изюма Харьковской области пытался построить карьеру милиционера при оккупантах. Суд доказал его вину и засадил за решетку на 12 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных структурах на период 12 лет с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В ходе следствия выяснилось, что житель Изюма в период оккупации летом 2022 года принял должность "оперуполномоченного по уголовному розыску" в структуре, именуемой "народной милицией". 

Коллаборант осуществлял оперативно-следственные мероприятия, включая допросы и аресты. 

Прокуратура также сообщает, что после освобождения территории Изюма, мужчина бежал на территории, не контролируемые украинской властью, чтобы избежать судебного преследования. 

"29 декабря 2023 года судья Киевского райсуда Харькова принял решение о виновности данного лица. Дата начала отбывания наказания будет установлена после его ареста", — говорится в сообщении.

коллаборант
Сообщение о коллаборанте в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Харьковской области также был задержан поклонник российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.

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