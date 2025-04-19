На Харьковщине мужчина присоединился к российской ЧВК — что известно

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Харьковской области местный мужчина вступил в российскую частную военную компанию. Сейчас обвиняемый находится в розыске.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковщины направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего мужчины, которому инкриминируют коллаборационную деятельность.

Обвиняемый. Фото: Харьковская областная прокуратура

"По данным следствия, во время оккупации поселка Боровая Изюмского района местный житель добровольно присоединился к частной военной компании "Ветераны", которая подконтрольна РФ", — говорится в сообщении.

Вместе с захватчиками обвиняемый патрулировал улицы в российской форме и с оружием.

В прокуратуре отметили, что такие действия были актом контроля и средством запугивания местных жителей, нацеленным на подавление любого сопротивления.

"Сейчас обвиняемый находится в розыске. Судебное разбирательство состоится заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине разоблачили предательницу, которая работала на российских оккупантов. Они назначили ее "директором учебного заведения".

Ранее в Харьковской области судили двух мужчин, которые подожгли автомобиль бойца Национальной гвардии Украины.