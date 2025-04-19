На Харьковщине мужчина присоединился к российской ЧВК — что известно

Житель Харьковщины вступил в российскую ЧВК и патрулировал улицы
В Харьковской области местный мужчина вступил в российскую частную военную компанию. Сейчас обвиняемый находится в розыске.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в субботу, 19 апреля.
Поддержка оккупантов на Харьковщине
Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковщины направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего мужчины, которому инкриминируют коллаборационную деятельность.
"По данным следствия, во время оккупации поселка Боровая Изюмского района местный житель добровольно присоединился к частной военной компании "Ветераны", которая подконтрольна РФ", — говорится в сообщении.
Вместе с захватчиками обвиняемый патрулировал улицы в российской форме и с оружием.
В прокуратуре отметили, что такие действия были актом контроля и средством запугивания местных жителей, нацеленным на подавление любого сопротивления.
"Сейчас обвиняемый находится в розыске. Судебное разбирательство состоится заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова", — говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковщине разоблачили предательницу, которая работала на российских оккупантов. Они назначили ее "директором учебного заведения".
Ранее в Харьковской области судили двух мужчин, которые подожгли автомобиль бойца Национальной гвардии Украины.
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