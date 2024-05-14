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Жители приграничных поселков Харьковской области рассказали, как выезжали под обстрелами

14 мая 2024 17:47
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Наступление России — местные жители Харьковской области рассказали, как они смогли уехать
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: АрмияInform
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В приграничных населенных пунктах Харьковской области из-за постоянных обстрелов много разрушенных домов. Сейчас там идет эвакуация.

Местные жители рассказали Новини.LIVE, как они смогли уехать.

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Житель села Вильча рассказал, что в его доме уже нет окон и повреждена крыша. Оставаться уже не мог, потому что взрывы раздавались везде.

Другая жительница пограничной територии говорит, что даже не знает, что там сейчас, потому что поселок постоянно под обстрелами. В дальнейшем Валентина ждет помощи от волонтерских организаций, ее обещают заселить и обеспечить продуктами.

"Есть многие, кому некуда ехать. Многие, кто жилье уже потерял. Некоторые пытались жить даже в полуразрушенных домах. Надеемся, что все скоро закончится и мы вернемся домой", — говорит женщина.

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне". Сейчас ведутся бои за пограничный город Волчанск.

Сегодня в Волчанской общине Харьковской области из-за боевых действий погибли два человека — 80-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Как сообщалось, сегодня днем в Харькове раздались мощные взрывы. Российская авиация атаковала город управляемыми авиабомбами.

Впоследствии стало известно, что россияне попали в жилую многоэтажку в центре Харькова. В результате авиаудара пострадали девять человек.

российские войска
Харьков
эвакуация
Харьковская область
обстрелы
война в Украине

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