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Жителі прикордонних селищ Харківщини розповіли, як виїжджали під обстрілами

14 травня 2024 17:47
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Наступ Росії — місцеві жителі Харківщини розповіли, як вони змогли виїхати
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: АрміяInform
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У прикордонних населених пунктах Харківщини через постійні обстріли багато зруйнованих будинків. Наразі там триває евакуація.

Місцеві жителі розповіли Новини.LIVE, як вони змогли виїхати.

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Багатьом людям нема куди їхати

Житель села Вільча розповів, що в його будинку вже немає вікон та пошкоджений дах. Залишатися вже не міг, бо вибухи лунали скрізь.

Інша жителька прикордоння каже, що навіть не знає, що там зараз, бо селище постійно під обстрілами. Надалі Валентина чекає на допомогу від волонтерських організацій, її обіцяють заселити та забезпечити продуктами. 

"Багато тих, кому нікуди їхати. Багато тих, хто житло вже втратив. Деякі намагалися жити навіть у напівзруйнованих будинках. Сподіваємося, що все скоро закінчиться та ми повернемося додому", — каже жінка.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

Сьогодні у Вовчанській громаді на Харківщині через бойові дії загинули двоє людей — 80-річна жінка та 83-річний чоловік.

Як повідомлялося, сьогодні вдень у Харкові пролунали потужні вибухи. Російська авіація атакувала місто керованими авіабомбами.

Згодом стало відомо, що росіяни влучили в житлову багатоповерхівку в центрі Харкова. Внаслідок авіаудару постраждало дев'ятеро осіб.

російські війська
Харків
евакуація
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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