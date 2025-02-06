Взорвала дом ветерана в Харькове — СБУ задержала агента РФ

Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента, которая установила взрывчатку возле дома ветерана Вооруженных сил в Харькове. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ в четверг, 6 февраля.

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Правоохранители рассказали, что женщина совершила теракт в Харькове в конце января 2025 года. Она помогла оккупантам взорвать взрывчатку возле частного дома ветерана ВСУ.

"Для конспирации агент носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой она была во время подготовки взрыва. Однако ей это не помогло. Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала террористку в ее квартире", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленницей оказалась 38-летняя местная безработная, которую российские спецслужбы завербовали после антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Незадолго она уже получила от своего куратора из РФ инструкцию и должна была забрать из тайника самодельную взрывчатку, а затем заложить ее в закопанной автомобильной шине вблизи дома военного.

Заложенная взрывчатка возле дома ветерана. Фото: СБУ

Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон, через который россияне отслеживали передвижения жертвы и дистанционно активировали самодельное взрывное устройство.

Телефон на месте взрыва. Фото: СБУ

Какое наказание ждет женщину

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором.

Правоохранители сообщили ей о подозрении в террористическом акте, который привел к тяжелым последствиям. Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Харьковщине судили экс-работника лесхоза, который помогал оккупантам обустраивать блиндажи.

Кроме того, в Харьковской области разоблачили пару, которая шпионила для России под прикрытием "волонтеров". Они корректировали ракетно-бомбовые удары захватчиков по областному центру и его окрестностям.