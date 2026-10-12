Как живут осужденные за государственную измену в женской колонии Украины

Женщины в колонии. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Женщины, осужденные за государственную измену и сотрудничество с Россией, даже за решеткой не всегда признают свою вину. Они живут по общим правилам колонии, работают и проходят специальную программу перевоспитания . В то же время некоторые из них до сих пор оправдывают свои поступки и даже готовы поехать в РФ в рамках обмена.

Команда Новини.LIVE посетила женскую колонию для рецидивисток, чтобы увидеть, в каких условиях отбывают наказание осужденные за сотрудничество с врагом.

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Общение с кураторами

Женщины, осужденные за государственную измену, отбывают наказание на равных условиях со всеми. Придерживаются единого распорядка дня и привлекаются к работе. История этой осужденной началась с безобидного общения в социальных сетях, но собеседник оказался агентом российских спецслужб.

"Мы общались, в основном, о растениях и других бытовых темах. Но потом сошлись ещё в том, что Майдан был ошибкой для Украины, этого вообще не нужно было делать, что России и Украине нужно дружить, а не воевать, ну, и так далее. О том, что нам не нужно вступать в Евросоюз, у нас другой менталитет. Государственной измены я не совершала. Я никуда не ездила, я никаких там действий не совершала, и никто не пострадал. В какой-то момент он просто спросил, могу ли я посмотреть один адрес. Я посмотрела в интернете, увидела, что это отель. Он мне пишет: "А военные там есть?" Говорю: "Да, были". Но я ответила уклончиво. И вот и всё, больше никаких подобных вопросов, ничего", — рассказывает осуждённая.

Осужденная рассказывает о переписке с куратором. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Желание попасть на обмен

Несмотря ни на что, в сознании нашей осужденной нет осознания реалий этой войны. Женщина искренне убеждена, что всё можно решить так называемыми компромиссами. Просто нужно договориться.

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"Вот, допустим, дом, вот здесь россияне, а вот здесь наши. Попадание, и вот здесь дыра. Ну, кто стрелял? Русские вот так выстрелили или наши вот так выстрелили? Я вообще привыкла жить так, как живу. Мне бы не хотелось, если честно, жить в РФ. Там странные законы, на митинги не выйдешь. Но если бы мне сказали: "Вот либо ты сидишь 15 лет, либо едешь в Россию на обмен", я бы поехала, смогла бы жить где угодно", — добавила осужденная.

Большинство осужденных за коллаборационизм утверждают, что просто переписывались, отправляли фото или делились мыслями, не задумываясь о последствиях своих действий. Для многих осознание того, что сообщение в мессенджере стоило кому-то жизни или разрушенного дома, не всегда приходит даже за решеткой.

"Знаете, мама мне говорила: "Не пиши ничего в интернете, не разговаривай, никому ничего не рассказывай". Надо было слушаться маму. Я считаю, что мне нужно было вообще не высказывать своё мнение, ничего не говорить", — отметила осуждённая.

Спальные места в колонии. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Адаптация женщин

Каждая вновь прибывшая женщина проходит обязательный этап адаптации — две недели в зоне карантина. Здесь с ними работают психологи, медики и оперативные сотрудники. Такая диагностика позволяет понять эмоциональное состояние женщины и ее поведение в коллективе.

"Они пользуются абсолютно всеми теми правами, которыми пользуются и другие осужденные. Ничем в украинском законодательстве они не отличаются от других. Единственное, что начальник сектора уделяет чуть больше внимания их патриотическому воспитанию. Они декламируют стихи исключительно на украинском языке, читают украинских поэтов. То есть разработана целая программа, по которой они работают. Они не осознают, что совершили нечто такое, за что их следовало бы потом наказать. Большинство считает, что мы с Российской Федерацией — соседи, друзья. Пока что так", — заместитель начальника учреждения Анастасия Водинчук.

Анастасия Водинчук об адаптации. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Режим и досуг

Жизнь за решеткой строго подчинена суровой дисциплине, но осужденные имеют возможность работать, посещать библиотеку, заниматься творчеством и проводить досуг. Ведь главное — сохранить взаимодействие и социальные навыки.

"У нас устраивают просмотры фильмов, различные соревнования, например, по волейболу. По выходным к нам приезжают различные представители религиозных организаций", — рассказывает Водинчук.

Столовая в колонии. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Несмотря на строгую дисциплину и правила, есть и досуг. Независимо от статьи и тяжести содеянного закон гарантирует осужденным надлежащие условия. Государство обеспечивает безопасность, быт и дисциплину на одинаковых для всех условиях.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что недавно в Харькове задержали мужчину, который передавал спецслужбам РФ данные об украинских военных. Он обходил город пешком и снимал на телефон места расположения Сил обороны.

Также Новини.LIVE писали, что руководитель научно-исследовательского центра Пенитенциарной академии Украины Галай заявил о невозможности перевоспитания идейных сторонников Кремля в украинских исправительных колониях. Из-за высокого риска повторных преступлений за такими осужденными после их освобождения из тюрьмы необходимо устанавливать жесткий профилактический надзор.