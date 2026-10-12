Як живуть засуджені за держзраду в жіночій колонії України

Жінки в колонії. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Жінки, засуджені за державну зраду та співпрацю з Росією, навіть за ґратами не завжди визнають свою провину. Вони живуть за загальними правилами колонії, працюють і проходять спеціальну програму виховання. Водночас деякі з них досі виправдовують свої вчинки та навіть готові поїхати до РФ за обміном.

Команда Новини.LIVE відвідали жіночу колонію для рецидивісток, аби побачити, в яких умовах відбувають покарання засуджені за співпрацю з ворогом.

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Спілкування з кураторами

Жінки, засуджені за державну зраду, відбувають покарання на рівних умовах з усіма. Дотримуються єдиного розпорядку дня та залучаються до роботи. Історія цієї засудженої починалася з безпечного спілкування в соціальних мережах, але співрозмовник виявився агентом російських спецслужб.

"Ми спілкувалися, в основному, про рослини та інші побутові теми. Але потім зійшлися ще на тому, що Майдан був помилкою для України, цього взагалі не треба було робити, що Росії та Україні треба дружити, а не воювати, ну, і так далі. Про те, що нам не треба вступати до Євросоюзу, у нас інший менталітет. Державної зради я не скоювала. Я нікуди не їздила, я ніяких там дій не здійснювала, і ніхто не постраждав. В один момент він просто запитав, чи можу я подивитися одну адресу. Я подивилася в інтернеті, побачила, що це готель. Він мені пише: "А військові там є?" Кажу: "Так, були". Але я так ухильно відповіла. І ось і все, більше ніяких подібних питань, нічого", — розповідає засуджена.

Засуджена розповідає про листування з куратором. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Бажання потрапити на обмін

Попри все у свідомості нашої засудженої немає усвідомлення реалій цієї війни. Жінка щиро переконана, що все можна вирішити так званими компромісами. Просто треба домовитися.

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"Ось, припустимо, будинок, ось тут росіяни, а ось тут наші. Влучання, і ось тут дірка. Ну, хто стріляв? Росіяни ось так вистрілили чи наші ось так вистрілили? Я взагалі звикла жити так, як живу. Мені б не хотілося, якщо чесно, жити в РФ. Там дивні закони, на мітинги не вийдеш. Але якби мені сказали: "Ось або ти сидиш 15 років, або ти їдеш до Росії на обмін", я б поїхала, змогла б жити де завгодно", — додала засуджена.

Більшість засуджених за колабораціонізм переконують, що просто листувалися, надсилали фото чи ділилися думками, не замислюючись про наслідки своїх дій. Для багатьох усвідомлення того, що повідомлення в месенджері коштувало комусь життя або зруйнованого будинку не завжди настає навіть за ґратами.

"Знаєте, мені мама казала: "Не пиши нічого в інтернеті, не розмовляй, нікому нічого не розповідай". Треба було слухатися маму. Я вважаю, що мені потрібно було взагалі не висловлювати свою думку, нічого не говорити", — зазначила засуджена.

Спальні місця в колонії. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Адаптація жінок

Кожна новоприбула жінка проходить обов'язковий етап адаптації, два тижні в зоні карантину. Тут з ними працюють психологи, медики та оперативні співробітники. Така діагностика дозволяє зрозуміти емоційний стан жінки та її поведінку в колективі.

"Вони користуються абсолютно всіма тими правами, що користуються й інші засуджені. Нічим в українському законодавстві вони не відрізняються від інших. Єдине, що начальник сектора трошки більше приділяє уваги щодо їх патріотичного виховання. Вони декламують вірші виключно на українській мові, читають українських поетів. Тобто є ціла програма розроблена, по якій вони працюють. Вони не усвідомлюють того, що вони зробили щось таке, за що їх варто було би потім покарати. Більшість вважають, що ми з Російською Федерацією сусіди, друзі. Поки що так", — заступниця начальника установи Анастасія Водінчук.

Анастасія Водінчук про адаптацію. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Режим та дозвілля

Життя за ґратами чітко підпорядковано суворій дисципліні, але засуджені мають можливість працювати, відвідувати бібліотеку, займатися творчістю та проводити дозвілля. Адже головне зберегти взаємодію та соціальні навички.

"У нас влаштовують перегляди фільмів, різні змагання, наприклад, з волейболу. На вихідних до нас приїжджають різні представники релігійних організацій", — розповідає Водінчук.

Їдальня в колонії. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Попри сувору дисципліну та правила, є і дозвілля. Незалежно від статті та тяжкості скоєного закон гарантує засудженим належні умови. Держава забезпечує безпеку, побут і дисципліну на однакових для всіх засадах.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно у Харкові затримали чоловіка, який передавав спецслужбам РФ дані про українських військових. Він обходив місто пішки та знімав на телефон місця розташування Сил оборони.

Також Новини.LIVE писали, що керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України Галай заявив про неможливість перевиховання ідейних прихильників Кремля в українських виправних колоніях. Через високі ризики повторних злочинів за такими засудженими після їхнього звільнення з в'язниці необхідно встановлювати жорсткий профілактичний нагляд.