Ни одно учебное заведение не заявило, что будет работать офлайн, — Синегубов

Укрытие в одной из школ Харькова. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В Харьковской области к старту образовательного процесса 1 сентября готовятся 1 603 учебных заведения области, в которых будут учиться более 330 тысяч соискателей образования, однако большинство из них продолжат работать только дистанционно.

Об этом в эфире "Єдиних новин" рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В частности, в регионе будет работать 703 заведения дошкольного образования, где обучается около 50 тысяч детей, 664 заведения общего среднего образования, где будут учиться около 220 тысяч детей, а также заведения внешкольного, высшего профессионального, высшего и профессионального образования.

Синегубов напомнил, что учебные заведения могут проводить оффлайн обучение при условии наличия в заведении защитных сооружений, отвечающих требованиям безопасности.

"Пока 5 заведений высшего образования и 12 заведений профессионального образования планируют начать обучение в смешанном формате. Впрочем, в следующем учебном году будет явно преобладать формат дистанционного обучения. Но, несмотря на это, все ученики Харьковщины будут получать знания", — рассказал глава области.

Напомним, что в обычном режиме школы в Харькове работать не смогут. Посещать обучение офлайн дети будут всего несколько дней в неделю.

Также мы писали о том, что Харьковский городской совет планирует ввести офлайн обучение, начиная с 1 сентября, по крайней мере, для учеников младших классов. Есть несколько вариантов решения этой задачи, один из которых предполагает проведение уроков в метро.