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"Никаких уступок нет": Синегубов опроверг информацию о выходе ВСУ из Купянска

22 августа 2023 15:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
"Никаких уступок нет": Синегубов опроверг информацию о выходе ВСУ из Купянска
Разрушеное здание Купянского горисполкома. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Россияне распространяют в своих Telegram-каналах фейки о якобы захвате территорий на Харьковщине. Однако, несмотря на продолжающиеся на Купянском направлении боевые действия, ни одного населенного пункта ВСУ не потеряли.

Об этом в эфире "Єдиних новин" рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. Сейчас враг очень активно распространяет в информпространстве фейки, которые якобы захватили на Харьковщине какие-то территории, а украинские военные отступили от Купянска. Глава области заявляет, что все эти сообщения ложь. Ни одного населенного пункта ВСУ не потеряли.

"Все попытки россиян штурмовать наши позиции получают жесткий отпор, кафиры терпят ощутимые потери и возвращаются на свои предыдущие позиции", — заявил Синегубов в прямом эфире.

В комментарии Радио Свобода, спикер Харьковской ОВА Елены Шаповал сообщила, что село Синьковка, об оккупации которого ранее сообщили российские Telegram-каналы, также находится под контролем ВСУ.

"В Синьковке проживает шесть человек. Очень хорошо, что большинство населения все-таки эвакуировались. Потому что линия фронта проходит очень близко. Этот населенный пункт – под постоянными обстрелами. Но мы предоставляем гуманитарку и в приближенные населенные пункты, и в Синьковку в том числе ", — рассказала Шаповал.

В Харьковской ОВА в очередной раз призывают не верить российской пропаганде. 

Эвакуация из опасных зон

Также глава Харьковской ОВА в прямом эфире сообщил о том, что эвакуация из опасных громад продолжается. Не имея успехов на фронте, враг ведет массированные обстрелы гражданского населения.

"За минувшие сутки вывезли еще 45 человек, в том числе 5 детей и 26 женщин. Всего за период с 9 августа эвакуирован 601 человек, в том числе 153 ребенка", — рассказывает Синегубов.

Напомним, что враг продолжает ежедневно обстреливать приграничье Харьковщины . В результате ночного обстрела города Волчанск повреждены и разрушены жилые дома.

Также мы писали о том, что в этом году 23 и 24 августа в День Государственного флага и День Независимости Украины продолжительность комендантского часа на территории города Харькова и области не изменится. Он, как обычно, продлится с 23:00 до 05:00.

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