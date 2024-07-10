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Жестоко пытал и заставлял сотрудничать — на Харьковщине объявили подозрение оккупанту

10 июля 2024 15:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пытался заставить украинских полицейских к сотрудничеству – прокуроры объявили подозрение оккупанту
Оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время оккупации Купянского района Харьковской области россияне обустроили пыточную. Туда они привозили украинских полицейских, где пытками пытались заставить их на сотрудничество.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в среду, 10 июля.

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По данным следствия, 33-летний российский военный пытался заставить сотрудничать украинских полицейских, оказавшихся под оккупацией в Купянском районе. Для этого в селе Огурцовка на территории местного фермерского хозяйства оккупанты обустроили пыточную, куда и привозили украинских правоохранителей.

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Оккупант, пытавший полицейских. Фото: Харьковская областная прокуратура

В марте 2022 года оккупанты ворвались в дом заместителя начальника одного из отделов полиции и насильно отвезли его в застенку, угрожая оружием. От украинца требовали согласия на работу в оккупационной полиции, а получив отказ, россияне начали пытки: связали запястья рук веревкой и с помощью крана с металлическим крюком подняли его в воздух.

Уже через несколько дней российские военные поступили так же по отношению к начальнику отделения полиции. Но не получив согласия обоих правоохранителей, их отпустили. В настоящее время обвиняемый находится в розыске, ему грозит заключение от восьми до двенадцати лет.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, СБУ объявила подозрение российскому полковнику, который приказал ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области.

Также мы писали, что СБУ объявила подозрение мэру Волчанска Харьковской области, который сотрудничал с российскими оккупантами.

российские войска Харьковская область оккупанты оккупация война в Украине

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