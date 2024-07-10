Намагався змусити українських поліцейських до співпраці - прокурори оголосили підозру окупанту

Жорстоко катував та змушував до співпраці — на Харківщині оголосили підозру окупанту
Під час окупації Куп'янського району Харківської області росіяни облаштували катівню. Туди вони привозили українських поліцейських, де тортурами намагалися примусити їх на співпрацю.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у середу, 10 липня.
Катували поліцейських на Харківщині
За даними слідства, 33-річний російський військовий намагався примусити до співпраці українських поліцейських, які опинилися під окупацією у Купʼянському районі. Для цього у селі Огурцівка на території місцевого фермерського господарства окупанти облаштували катівню, куди й привозили українських правоохоронців.
У березні 2022 року окупанти вдерлися до оселі заступника начальника одного з відділів поліції та насильно відвезли його до катівні, погрожуючи зброєю. Від українця вимагали згоду на роботу в окупаційній поліції, а отримавши відмову — росіяни почали тортури: зв’язали зап’ястя рук мотузкою та за допомогою крану з металевим гаком підняли його в повітря.
Вже за кілька днів російські військові вчинили так само стосовно вже начальника відділення поліції. Але не отримавши згоди від обох правоохоронців — їх відпустили. Наразі обвинувачений перебуває в розшуку, йому загрожує ув'язнення від восьми до дванадцяти років.
Нагадаємо, СБУ оголосила підозру російському полковнику, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди в Харківській області.
Також ми писали, що СБУ оголосила підозру меру Вовчанська Харківської області, який співпрацював з російськими окупантами.
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