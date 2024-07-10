Намагався змусити українських поліцейських до співпраці - прокурори оголосили підозру окупанту

Окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Під час окупації Куп'янського району Харківської області росіяни облаштували катівню. Туди вони привозили українських поліцейських, де тортурами намагалися примусити їх на співпрацю.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у середу, 10 липня.

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За даними слідства, 33-річний російський військовий намагався примусити до співпраці українських поліцейських, які опинилися під окупацією у Купʼянському районі. Для цього у селі Огурцівка на території місцевого фермерського господарства окупанти облаштували катівню, куди й привозили українських правоохоронців.

Окупант, який катував поліцейських. Фото: Харківська обласна прокуратура

У березні 2022 року окупанти вдерлися до оселі заступника начальника одного з відділів поліції та насильно відвезли його до катівні, погрожуючи зброєю. Від українця вимагали згоду на роботу в окупаційній поліції, а отримавши відмову — росіяни почали тортури: зв’язали зап’ястя рук мотузкою та за допомогою крану з металевим гаком підняли його в повітря.



Вже за кілька днів російські військові вчинили так само стосовно вже начальника відділення поліції. Але не отримавши згоди від обох правоохоронців — їх відпустили. Наразі обвинувачений перебуває в розшуку, йому загрожує ув'язнення від восьми до дванадцяти років.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру російському полковнику, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди в Харківській області.

Також ми писали, що СБУ оголосила підозру меру Вовчанська Харківської області, який співпрацював з російськими окупантами.