Количество жертв в Харькове увеличилось до 47 человек и среди них есть 11-летняя девочка

Появились фото последствий атаки на Харьков — реакция Зеленского
В результате циничной атаки российских оккупантов на Харьков количество пострадавших возросло до 47 человек. Среди них есть 11-летняя девочка. Наши корреспонденты побывали на месте атаки, а президент Зеленский высказался об обстреле Харькова.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что известно на данный момент
По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в больницах города сейчас находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести. Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский.
Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили. Работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки.
Реакция Зеленского
Президент Украины высказался относительно удара оккупантов по Харькову. Глава государства отметил, что никаких военных целей в районах атаки не было и россияне в очередной раз били по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать.
"Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни", — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что для защиты нашей стране очень нужно усиление ПВО. Кроме этого, нужны сильные и реальные решения от партнеров, которые хотят мира.
Ранее мы сообщали, что во время атаки вражеских беспилотников в Харькове прогремели мощные взрывы.
Кроме того, в ночь на 1 мая российские захватчики атаковали Украину большим количеством дронов и били ракетами.
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