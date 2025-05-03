Количество жертв в Харькове увеличилось до 47 человек и среди них есть 11-летняя девочка

Спасатели ГСЧС на месте атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате циничной атаки российских оккупантов на Харьков количество пострадавших возросло до 47 человек. Среди них есть 11-летняя девочка. Наши корреспонденты побывали на месте атаки, а президент Зеленский высказался об обстреле Харькова.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно на данный момент

По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в больницах города сейчас находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести. Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский.

Поврежденный жилой дом в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили. Работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки.

Повреждены не только квартиры, но и авто. Фото: Новини.LIVE

Реакция Зеленского

Президент Украины высказался относительно удара оккупантов по Харькову. Глава государства отметил, что никаких военных целей в районах атаки не было и россияне в очередной раз били по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать.

"Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для защиты нашей стране очень нужно усиление ПВО. Кроме этого, нужны сильные и реальные решения от партнеров, которые хотят мира.

Ранее мы сообщали, что во время атаки вражеских беспилотников в Харькове прогремели мощные взрывы.

Кроме того, в ночь на 1 мая российские захватчики атаковали Украину большим количеством дронов и били ракетами.