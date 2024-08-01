В Харьковской области разоблачили двух агентов РФ, которые шпионили за ВСУ

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области разоблачили двух вражеских агентов, которые передавали российским спецслужбам данные о маршрутах перемещения украинских защитников. Подозреваются священник УПЦ (МП) и сотрудник "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 1 августа.

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Правоохранители выяснили, что священник одного из храмов УПЦ (МП) в Харькове, который является гражданином РФ, наладил контакты с сотрудниками российской спецслужбы. Он получил от них задание и собирал данные о перемещении украинской военной техники и украинских военных по железной дороге по территории Харьковской области.

"К противоправной деятельности настоятель храма привлек своего знакомого, который работает на "Укрзализныце" и имеет доступ к автоматизированной базе данных транспортного предприятия, в частности к информации о времени отправки и прибытия, маршрутах перемещения поездов, которые перевозят военную технику и личный состав ВСУ на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожник передавал эти сведения священнослужителю, а тот в свою очередь отправлял данные российскому куратору в виде отметок на гугл-картах. Собранную подозреваемыми информацию россияне использовали для ударов по украинским военным.

Общаясь между собой, подозреваемые принимали меры для конспирации — использовали шифр, регулярно удаляли переписку и т.д.

Обыски у подозреваемых

Благодаря совместной работе правоохранителей и содействии руководства регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця", вражеских агентов разоблачили. Во время обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны с поличным.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот сообщения прокуратуры

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили местную жительницу Купянска, которая во время оккупации города в июле 2022 года добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Ей сообщили о подозрении.

Также мы писали, что в Харькове Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, пытавшегося уничтожить секретную документацию технического характера. Таким образом, захватчики стремились помешать промышленному восстановлению области.