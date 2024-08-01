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"Зливали" дані про переміщення ЗСУ — на Харківщині викрили двох російських агентів

1 серпня 2024 11:25
Катерина Османська - Редактор
На Харківщині викрили двох агентів РФ, які шпигували за ЗСУ
Затримання підозрюваного. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Катерина Османська - Редактор

На Харківщині викрили двох ворожих агентів, які передавали російським спецслужбам дані про маршрути переміщення українських захисників. Підозрюються священник УПЦ (МП) та співробітник "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у четвер, 1 серпня. 

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Що відомо про діяльність ворожих агентів

Правоохоронці з'ясували, що священник одного із храмів УПЦ (МП) у Харкові, який є громадянином РФ, налагодив контакти зі співробітниками російської спецслужби. Він отримав від них завдання і збирав дані про переміщення української військової техніки та українських військових залізницею по території Харківської області. 

"До протиправної діяльності настоятель храму залучив свого знайомого, який працює на "Укрзалізниці" і має доступ до автоматизованої бази даних транспортного підприємства, зокрема до інформації про час відправки і прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку і особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що залізничник передавав ці відомості священнослужителю, а той, своєю чергою, надсилав дані російському куратору у вигляді позначок на ґугл-мапах. Інформацію, які зібрали підозрювані, росіяни використовували для ударів по українських військових. 

Спілкуючись між собою, підозрювані вживали заходів для конспірації — використовували шифр, регулярно видаляли листування тощо.

Обшуки у підозрюваних

Завдяки спільній роботі правоохоронців та сприянні керівництва регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця", ворожих агентів викрили. Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині викрили місцеву жительку Куп'янська, яка під час окупації міста у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Їй повідомили про підозру.

Також ми писали, що в Харкові Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який намагався знищити секретну документацію технічного характеру. Таким чином загарбники прагнули завадити промисловій відбудові області.

ЗСУ Харківська область прокуратура Колаборант війна в Україні

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