Сливал информацию Генштаба ВС РФ: разоблачили харьковчанина, готовившего новую атаку по городу

Задержаный коллаборант. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата Главного Управления Генштаба ВС РФ. Для выполнения враждебной задачи он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования сил обороны Украины.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора .

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Материалы следствия

По данным правоохранителей, в 2022 году пророссийски настроенного мужчину завербовал представитель Главного правления Генштаба ВС РФ.

Для выполнения задач своего куратора он собирал разведданные о стратегических и военных объектах, пунктах дислокации подразделений ВСУ на территории Харькова, а также места разгрузки военной техники и ее наличии на одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

Кроме того, его интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских защитников на передовой.

В ходе таких "вылазок" фигурант пытался также определить детали о работе стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий.

"Также подозреваемый через Telegram "сливал" информацию о местах ракетных попаданий, таким образом корректируя обстрелы. При этом он отдавал себе отчет, что собранная и переданная им информация будет использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины", — рассказывают в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители задержали вражеского агента "на горячем" вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил разведку местности.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он совершал после начала полномасштабного вторжения.

Во время обыска по адресу проживания задержанного обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

Задержание коллаборанта. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Обыски у коллаборанта. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Обыски у коллаборанта. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Задержаный коллаборант. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram 1/4 _ 4

Мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Харькове будут судить псевдопатрульного . 52-летний житель Купянска работал на окупантов как полицейский, а после контрнаступления ВСУ бежал в Харьков, откуда передавал информацию о ситуации в городе представителям РФ.

Также мы писали о том, что в Харьковской области будут судить фельдшерку, которая пошла на сотрудничество с врагом . Женщина отдала российским военным амбулаторию во время оккупации Изюмщины.